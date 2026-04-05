Padat, Jasa Marga Terapkan Contraflow di Tol Japek Arah Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Arus lalu lintas di jalan Tol Jakarta-Cikampek cukup padat pada arus balik libur panjang Hari Paskah pada Minggu, sehingga petugas PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas contraflow di ruas tol tersebut.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo menyampaikan rekayasa lalu lintas contraflow diterapkan atas diskresi pihak kepolisian.

Adapun contraflow merupakan salah satu sistem rekayasa lalu lintas yang bertujuan untuk memecah kemacetan dengan menggunakan sebagian lajur dari arah berlawanan untuk digunakan oleh kendaraan dari arah yang lebih padat.

"Rekayasa lalu lintas contraflow diterapkan dari KM 55 sampai KM 47 arah Jakarta Jalan Tol Jakarta–Cikampek mulai pukul 16.36 WIB," ujar Ria dalam keterangannya di Karawang, Jawa Barat, Minggu (5/4).

Menurut Ria, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya petugas untuk mengurai kepadatan dan menjaga kelancaran arus lalu lintas yang menuju wilayah Jakarta.

Ria Marlinda mengatakan pemberlakuan contraflow merupakan langkah strategis dalam menjaga kelancaran arus kendaraan di tengah peningkatan volume lalu lintas periode libur panjang Jumat Agung.

"JTT bersama pihak kepolisian terus memantau kondisi lalu lintas secara real-time dan mengambil langkah antisipatif guna memastikan arus kendaraan tetap bergerak dengan lancar, aman, dan terkendali," jelas Ria.

JTT mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk mengatur waktu perjalanan dengan baik, memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima, serta memastikan kecukupan saldo uang elektronik sebelum memasuki tol.