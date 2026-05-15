Padel for Hope Jadi Gerakan Sosial untuk Keluarga Pasien Anak
jpnn.com, JAKARTA - Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati KALMA Social Club, Jakarta, dalam pegelaran Padel for Hope Vol. 2.
Kegiatan amal itu digelar oleh Yayasan Ronald McDonald House Charities (RMHC) pada 8–10 Mei 2026.
Turnamen olahraga membawa misi gerakan sosial untuk membantu keluarga pasien anak yang tengah berjuang melawan penyakit kronis.
Melalui kegiatan tersebut, Yayasan RMHC menggalang dukungan untuk pembangunan Rumah Singgah kelima berkapasitas 33 kamar di RS Kemenkes Surabaya, sekaligus menghadirkan Ruang Tunggu Keluarga di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Lampung.
Sebanyak lebih dari 260 peserta ikut ambil bagian dalam turnamen yang mengusung tema Play for a Cause itu.
Ketua Yayasan RMHC, Caroline Djajadiningrat mengatakan Padel for Hope menjadi simbol gerakan bersama, untuk menghadirkan harapan bagi keluarga pasien anak di Indonesia.
“Padel for Hope bukan sekadar ajang olahraga, tetapi gerakan kolektif yang menyatukan masyarakat untuk menghadirkan harapan bagi keluarga pasien anak dengan penyakit kronis di Indonesia,” ujar Caroline dalam keterangannya, Jumat (15/5).
Dia menjelaskan dukungan yang terkumpul akan membantu menghadirkan lebih banyak fasilitas Rumah Singgah dan Ruang Tunggu Keluarga, bagi keluarga pasien anak dari berbagai daerah.
