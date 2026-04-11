Padel Tumbuh Pesat, Asics Indonesia Luncurkan Sepatu dengan Teknologi Speedtruss 

jpnn.com, JAKARTA - Asics Indonesia mengambil peluang pesatnya pertumbuhan olahraga Padel di Tanah Air, melalui peluncuran sepatu Sonicsmash FF.

Kehadiran produk anyar ini bertujuan untuk mengamankan pangsa pasar pada sektor gaya hidup aktif masyarakat urban.

Produk terbaru ini diposisikan sebagai investasi jangka panjang perusahaan dalam membangun ekosistem olahraga yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

President & COO Asics Mitsuyuki Tominaga menegaskan Indonesia salah satu target pasar yang sangat penting bagi operasional global perusahaan.

Dia menilai dinamika komunitas olahraga di Indonesia sebagai peluang besar untuk memperkenalkan produk inovatif yang mendukung performa fisik serta kesehatan mental.

“Kami ingin memberikan kontribusi positif pada komunitas padel dengan menghadirkan inovasi berbasis sports science yang mendukung performa pemain, sejalan dengan filosofi Sound Mind, Sound Body yang meyakini pentingnya keseimbangan kesehatan fisik dan mental,” kata Mitsuyuki di Jakarta, belum lama ini.

Saat ini, olahraga padel telah menarik perhatian luas di Indonesia karena karakteristiknya sebagai olahraga sosial yang mudah diakses.

Seiring dengan tren pertumbuhan tersebut, para pelaku industri mulai berfokus pada kualitas pengalaman bermain dan pengembangan komunitas sebagai upaya meningkatkan nilai tambah bagi para konsumen di kota-kota besar.