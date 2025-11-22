PADI Reborn Meriahkan Perayaan Satu Dekade DRW Skincare di Yogyakarta

jpnn.com, YOGYAKARTA - Selebrasi satu dekade DRW Skincare berlangsung penuh kemeriahan di Sleman City Hall, Yogyakarta, dan mencapai puncaknya dengan penampilan spektakuler dari PADI Reborn.

Band legendaris Indonesia itu sukses memberikan malam penuh nostalgia dan energi positif bagi seluruh tamu undangan, Beauty Consultant, serta keluarga besar DRW Skincare.

PADI Reborn membawakan deretan lagu hits yang membuat suasana makin hangat dan penuh kebersamaan.

Kehadiran mereka menjadi simbol perjalanan panjang, konsistensi, serta kedewasaan, nilai yang selaras dengan perjalanan DRW Skincare selama sepuluh tahun terakhir.

“Padi Reborn kami hadirkan karena perjalanan mereka merepresentasikan apa yang DRW jalani selama sepuluh tahun ini: tetap berdiri kuat, terus berkarya, dan dicintai banyak orang. Kami ingin perayaan ini bermakna, bukan sekadar meriah,” kata Wahyu Triasmara selaku Founder DRW Skincare kepada media, Sabtu (22/11).

Sementara Andi Fadly Arifuddin mengatakan pihaknya senang bisa menjadi bagian dari momen besar ini.

“Sepuluh tahun bukan perjalanan yang sebentar dan kami melihat semangat DRW Skincare sangat mirip dengan perjalanan kami: tumbuh, jatuh-bangun, terus berkarya, dan tetap dekat dengan orang-orang yang mendukung,” kara dia.

Selain penampilan PADI Reborn, salah satu highlight acara adalah penampilan spesial dari karyawan DRW yang tampil bersama Wahyu Triasmara.