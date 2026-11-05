Padi Reborn Perkenalkan Vinyl Lain Dunia di JIAVS 2026

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Padi Reborn akhirnya meluncurkan album fenomenal, Lain Dunia dalam format vinyl atau piringan hitam.

Peluncuran vinyl album perdana yang dirilis pada 1999 itu dilakukan saat pembukaan Jakarta International Audio Video Show (JIAVS) 2026 di Fairmont Jakarta pada Kamis (5/11).

"Ini adalah momen istimewa bagi Padi Reborn bisa memperkenalkan album fisik vinyl pertama kami bersama para pecinta audio berkualitas tinggi di JIAVS 2026. Bagi kami pameran ini sangat menarik karena memberi edukasi tentang bagaimana musik seharusnya dinikmati. Dunia audio bukan hanya soal teknologi, tapi juga penghargaan terhadap karya musik dan emosi di balik setiap nada," kata Piyu, gitaris Padi Reborn.

Piyu menjelaskan bahwa ini merupakan kali pertama Padi Reborn merilis vinyl atau piringan hitam.

Butuh tiga tahun bagi Padi Reborn hingga akhirnya bisa memasarkan vinyl Lain Dunia tersebut.

"Demi memastikan kualitasnya, kami sampai tiga kali proses hearing, kami pastikan ini yang terbagus," jelasnya.

Demi menjamin kualitas audio kelas tinggi (audiophile), Padi Reborn melakukan proses remastering lagu-lagu dalam album Lain Dunia di studio legendaris Abbey Road Studios, London.

Piringan hitam Lain Dunia kemudian dicetak secara terbatas, yaitu hanya 1.000 kopi saja. Proses cetak fisik diproduksi langsung di Ceko, Praha.