Padukan Ekosistem Ekonomi dan Pendidikan, Cak Imin Dapuk al-Ittifaq Duta Pemberdayaan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyampaikan rasa bangga dan syukur atas tumbuhnya ekosistem ekonomi yang kuat dan terintegrasi dengan pendidikan di Pondok Pesantren Al Ittifaq, Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

“Hari ini kita bersyukur melihat Al Ittifaq menjadi satu ekosistem ekonomi dari koperasi, pesantren, dan lembaga pendidikan. Dari belajar dan praktik akhirnya menjadi pusat ekonomi,” kata Cak Imin saat meninjau langsung aktivitas ekonomi pesantren tersebut, Rabu (5/11).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan Al Ittifaq kini tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi telah berkembang menjadi pusat pelatihan dan bisnis dengan ekosistem yang lengkap.

Mulai dari kegiatan produksi berbasis koperasi, pemasaran hasil tani dan produk olahan, hingga menjadi pemasok kebutuhan minimarket serta dapur besar Makan Bergizi Gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dia menyebutkan setelah menjadi pusat ekonomi dan pusat pendidikan, sekarang Al Ittifaq menjadi pusat pelatihan dan bisnis yang ekosistemnya lengkap.

"Ini prestasi luar biasa sekaligus pembelajaran bahwa kalau ekosistemnya benar, maka akan tumbuh pelaku-pelaku ekonomi yang baik,” tambahnya.

Sebagai bentuk apresiasi, Cak Imin menetapkan Ponpes Al Ittifaq sebagai Duta Pemberdayaan Masyarakat, sekaligus inspirator dan pusat pemberdayaan ekonomi nasional.

Dia menilai pengalaman Al Ittifaq dalam menyuplai dapur MBG menunjukkan kualitas produk dan bahan baku yang sangat baik, serta menjadi bukti nyata bahwa model pemberdayaan berbasis pesantren mampu berkontribusi besar pada ketahanan ekonomi masyarakat.