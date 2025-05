Padukan Nutrisi, Genetik, dan Teknologi, Prodia Hadirkan Solusi Kesehatan Personal di 10 Kota

jpnn.com, JAKARTA - Nutrisi yang seimbang dan optimal bukan hanya fondasi untuk hidup sehat, tetapi juga menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas kesehatan secara menyeluruh.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nutrisi, Prodia menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk Beyond the Plate: The Power of Personalized Nutrition, sebuah inisiatif edukatif yang digelar di 10 kota besar di Indonesia.

Peran nutrisi dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh tidak bisa dianggap remeh. Nutrisi berperan penting dalam membentuk jaringan tubuh, menjaga keseimbangan energi, serta menjaga fungsi organ agar tetap berjalan optimal. Namun, dalam praktiknya, keseimbangan asupan nutrisi sering kali terabaikan.

Padahal, kekurangan atau kelebihan nutrisi bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari menurunnya daya tahan tubuh hingga munculnya penyakit kronis.

Karena itulah, penting untuk mengelola asupan nutrisi secara lebih cermat dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, pendekatan terhadap nutrisi kini tidak lagi bersifat umum atau satu untuk semua.

Melalui perkembangan di bidang nutrigenomik, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana tubuh merespons makanan berdasarkan faktor genetik. Dari sinilah lahir konsep personalized nutrition atau nutrisi yang dipersonalisasi.

Pendekatan ini memungkinkan setiap individu untuk memahami kebutuhan nutrisinya secara lebih spesifik dan ilmiah. Dengan menyesuaikan pola makan berdasarkan profil genetik dan kondisi biologis seseorang, intervensi nutrisi tidak hanya menjadi lebih efektif, tetapi juga dapat mencegah munculnya risiko penyakit di masa depan.