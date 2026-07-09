menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Padukan Olahraga dan Rekreasi, Pesta Bola 2026 Gandeng Luis Figo

Padukan Olahraga dan Rekreasi, Pesta Bola 2026 Gandeng Luis Figo

Padukan Olahraga dan Rekreasi, Pesta Bola 2026 Gandeng Luis Figo
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Legenda sepak bola Portugal Luis Figo. Foto: X/@LuisFigo

jpnn.com, JAKARTA - Higgs Games Island (HGI) resmi memadukan program olahraga profesional dan rekreasional dalam event Pesta Bola HGI 2026.

Ketua Umum  Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Nasional Hayono Isman mendukung penuh Pesta Bola HGI 2026 yang berlangsung di fX Sudirman, Jakarta pada 12 Juli 2026.

KORMINAS melihat potensi simpul-simpul komunitas yang potensial untuk pengembangan olahraga pikiran. 

Baca Juga:

Dia menilai HGI sebagai inisiator berkomitmen menjaga koridor olahraga digital yang berangkat dari kemampuan pemain yang mengacu pada aturan hukum dan nilai-nilai budaya Indonesia. 

“Olahraga pikiran rasanya akan cepat berkembang melalui  regenerasi. Program-program KORMINAS dengan dukungan HGI adalah bentuk nyata investasi pada generasi muda,” jelas Hayono, Rabu (8/7).

Dia juga menyebut perkembangan teknologi dan platform online juga turut mendapat perhatian dari KORMINAS. 

Baca Juga:

Representative HGI, Ray mengatakan generasi terkini yang sudah terpapar dengan teknologi sejak usia dini tentu akan menghadapi era baru olahraga kompetitif. 

Dengan selarasnya visi & misi HGI dan KORMINAS, dia berharap ekosistem olahraga pikiran digital bisa terus terjaga. 

Higgs Games Island (HGI) resmi memadukan program olahraga profesional dan rekreasional dalam event Pesta Bola HGI 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI