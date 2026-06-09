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Padukan Teknologi dan Hiburan, Advance Digitals Usung Google TV di IHLS Tangerang

Padukan Teknologi dan Hiburan, Advance Digitals Usung Google TV di IHLS Tangerang
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Padukan teknologi dan hiburan, Advance Digitals mengusung Google TV di IHLS Tangerang. Foto dokumentasi Advance Digitals

jpnn.com, TANGERANG - Event bazaar home and living bergengsi, Inspired Home & Living Show (IHLS) 2026 di Mall TerasKota Tangerang, memberikan kejutan bagi para pengunjung. IHLS berkolaborasi dengan brand elektronik lokal, Advance Digitals, menggelar program spesial interaktif “UFORIA”.

Rangkaian program tersebut berlangsung sepanjang pelaksanaan bazaar home and living IHLS TerasKota. Kehadiran program ini dirancang khusus untuk memadukan pengalaman belanja kebutuhan rumah tangga, pengenalan teknologi modern, serta hiburan interaktif yang dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga.

"Kami memperkenalkan jajaran produk elektronik unggulan terbaru di acara ini," kata Presiden Direktur Advance Digitals, Teddy Tjan, Selasa (9/6).

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Salah satu produk yang mencuri perhatian pengunjung adalah Google TV masa kini yang menyajikan pengalaman menonton lebih praktis, modern, serta dilengkapi ekosistem hiburan digital yang sangat lengkap.

Selain layar visual pintar, para pengunjung juga dapat mencoba langsung kualitas audio dari speaker satelit PRO-S91.

Perangkat audio premium ini dibekali output daya hingga 80W RMS, dual wireless microphone, serta fitur Extra Bass yang sangat mumpuni untuk mendukung berbagai aktivitas hiburan keluarga maupun acara indoor dan outdoor.

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Selain pameran produk juga diselingi aktivitas Demo Masak Interaktif di Main Atrium TerasKota. Kegiatan ini memberikan inspirasi memasak praktis bagi masyarakat modern.

Pameran ini tidak hanya sekadar menawarkan produk rumah tangga dan gaya hidup biasa, tetapi juga sukses menyajikan pengalaman belanja interaktif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat urban saat ini.

Padukan teknologi dan hiburan, Advance Digitals mengusung Google TV di IHLS Tangerang.

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