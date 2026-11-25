jpnn.com, JAKARTA - Pesantren didorong untuk tidak sekadar bertahan di tengah derasnya arus perkembangan kecerdasan buatan (AI). Lembaga pendidikan Islam itu juga diminta turut mencetak generasi santri yang cakap teknologi tanpa meninggalkan tradisi keilmuan.

Upaya tersebut diwujudkan PP HISMINU lewat forum nasional pengembangan pembelajaran mendalam (deep learning) yang digelar di Jakarta Pusat, 24–25 November 2026.

Kegiatan yang mengangkat tema "Menguatkan Tradisi, Mengadopsi Teknologi, Mewujudkan Pesantren yang Adaptif, Inovatif, dan Berdaya Saing di Era Kecerdasan Buatan" ini mempertemukan tokoh pendidikan, akademisi, serta praktisi teknologi untuk merumuskan arah masa depan pendidikan pesantren.

Ketua Umum PP HISMINU KH Zainal Arifin Junaidi menegaskan bahwa penguatan kapasitas pesantren menjadi agenda penting agar lembaga pendidikan Islam mampu menjawab tantangan perubahan zaman.

"Pesantren diharapkan tidak hanya menjadi penjaga tradisi keilmuan Islam, tetapi juga mampu melahirkan santri yang memiliki kecakapan menghadapi perkembangan teknologi dunia yang berkembang dengan cepat," katanya, Selasa (24/11/2026)

"Pesantren diharapkan tidak hanya menjadi penjaga tradisi keilmuan Islam, tetapi juga mampu melahirkan santri yang memiliki kecakapan menghadapi perkembangan teknologi dunia yang berkembang dengan cepat," katanya di Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Penanggung Jawab Kegiatan Zainun Nasihah Ghufron menjelaskan, forum ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman sekaligus keterampilan praktis peserta. Menurutnya, santri mampu menyelaraskan penguasaan ilmu agama dengan perkembangan teknologi modern.

"Penguasaan teknologi dan kecerdasan buatan perlu mulai diperkenalkan secara lebih luas kepada komunitas pesantren, sehingga santri juga bisa mengembangkan AI ke depan nantinya," ujar perempuan yang akrab disapa Inun tersebut.