menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Pagar Rumah Jusuf Kalla Ditabrak Mobil

Pagar Rumah Jusuf Kalla Ditabrak Mobil

Pagar Rumah Jusuf Kalla Ditabrak Mobil
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kondisi pagar rumah Jusuf Kalla yang ditabrak pengendara mobil di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/2/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Pagar rumah Jusuf Kalla di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ditabrak pengemudi mobil.

Mobil Jeep Hyundai Santa FE yang dikendarai pengemudi berinisial HP (35) terjadi pada Rabu pagi pukul 03.30 WIB.

Polisi menduga pengemudi mobil dalam kondisi mengantuk.

Baca Juga:

"Penabrak mungkin ngantuk kali dia. Jadi, di luar kendali (out of control)," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Murodih kepada wartawan, Rabu.

Dia mengatakan pelaku penabrakan itu kemudian pulang ke rumahnya yang berlokasi di Jagakarsa.

Sampai dengan saat ini, polisi masih mendalami kronologi peristiwa itu lebih lanjut.

Baca Juga:

"Yang jelas, dia mengarah mau menuju rumah, mau pulang," ujar Murodih.

Polisi memastikan tidak ada korban luka maupun jiwa akibat peristiwa tersebut. Polisi juga masih mengupayakan mediasi antara kedua belah pihak.

Pagar rumah Jusuf Kalla di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ditabrak pengemudi mobil.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI