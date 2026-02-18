Pagar Rumah Jusuf Kalla Ditabrak Mobil
jpnn.com, JAKARTA - Pagar rumah Jusuf Kalla di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ditabrak pengemudi mobil.
Mobil Jeep Hyundai Santa FE yang dikendarai pengemudi berinisial HP (35) terjadi pada Rabu pagi pukul 03.30 WIB.
Polisi menduga pengemudi mobil dalam kondisi mengantuk.
"Penabrak mungkin ngantuk kali dia. Jadi, di luar kendali (out of control)," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Murodih kepada wartawan, Rabu.
Dia mengatakan pelaku penabrakan itu kemudian pulang ke rumahnya yang berlokasi di Jagakarsa.
Sampai dengan saat ini, polisi masih mendalami kronologi peristiwa itu lebih lanjut.
"Yang jelas, dia mengarah mau menuju rumah, mau pulang," ujar Murodih.
Polisi memastikan tidak ada korban luka maupun jiwa akibat peristiwa tersebut. Polisi juga masih mengupayakan mediasi antara kedua belah pihak.
Pagar rumah Jusuf Kalla di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ditabrak pengemudi mobil.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- WN China Kecelakaan di Palu, Digebuki, Uangnya Dicuri
- Jusuf Kalla Apresiasi Langkah Prof. Deby Vinski di Kancah Internasional
- Pengemudi Ojek Online Tewas Akibat Kecelakaan di Jakbar, Begini Kronologinya
- Seorang Perempuan Tewas Terlindas Truk di Kampar, Sopir Diamankan Polisi
- Pramono Sindir Blusukan Pejabat yang Masuk Gorong-gorong
- Polisi Tabrak Perempuan Pengendara Motor, Warga Berteriak, Mobil Cemplung Kali