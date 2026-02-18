Pagar Rumah Jusuf Kalla Ditabrak Mobil

jpnn.com, JAKARTA - Pagar rumah Jusuf Kalla di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ditabrak pengemudi mobil.

Mobil Jeep Hyundai Santa FE yang dikendarai pengemudi berinisial HP (35) terjadi pada Rabu pagi pukul 03.30 WIB.

Polisi menduga pengemudi mobil dalam kondisi mengantuk.

"Penabrak mungkin ngantuk kali dia. Jadi, di luar kendali (out of control)," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Murodih kepada wartawan, Rabu.

Dia mengatakan pelaku penabrakan itu kemudian pulang ke rumahnya yang berlokasi di Jagakarsa.

Sampai dengan saat ini, polisi masih mendalami kronologi peristiwa itu lebih lanjut.

"Yang jelas, dia mengarah mau menuju rumah, mau pulang," ujar Murodih.

Polisi memastikan tidak ada korban luka maupun jiwa akibat peristiwa tersebut. Polisi juga masih mengupayakan mediasi antara kedua belah pihak.