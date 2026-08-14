Pagaralam Siap Ukir Sejarah, Bendera 2.026 Meter Akan Dibentangkan di Puncak Gunung Dempo
jpnn.com, PALEMBANG - Puncak Gunung Dempo akan menjadi saksi peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Bendera merah putih sepanjang 2.026 meter akan dibentangkan di gunung tertinggi di Sumatera Selatan itu pada 17 Agustus 2026 mendatang.
Kegiatan yang digagas oleh Balai Registrasi Gunung Merapi Dempo (Brigade) Kota Pagaralam bersama komunitas pecinta alam, ditargetkan menjadi salah satu momen bersejarah dalam perayaan kemerdekaan di Sumatera Selatan.
Sekretaris Brigade Desta Nduru menerangkan kegiatan tersebut terbuka bagi seluruh pendaki, relawan, komunitas pencinta alam, hingga masyarakat.
"Melalui bendera sepanjang 2.026 meter di ketinggian 3.159 MDPL ini, kami ingin menyatukan semangat persatuan seluruh elemen masyarakat, sekaligus mempererat persaudaraan di jalur pendakian," terang Desta, Jumat (14/8).
Menurutnya, pembentangan bendera raksasa tersebut bukan sekadar upaya mencatatkan rekor, tetapi juga menjadi simbol kecintaan terhadap tanah air yang diwujudkan melalui semangat kebersamaan.
Meski demikian, panitia tetap mengutamakan faktor keselamatan dalam pelaksanaan kegiatan.
"Seluruh rangkaian acara akan disesuaikan dengan kondisi cuaca dan situasi di lapangan," ujar Desta.
Bendera sepanjang 2.026 meter akan dibentangkan di gunung Dempo di Pagaralam, Sumatera Selatan.
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