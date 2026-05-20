Pagelaran Sabang Merauke Kembali Digelar, Raisa Hingga Yura Yunita Terlibat

jpnn.com, JAKARTA - Pagelaran Sabang Merauke Hanya Indonesia yang Punya dipastikan akan kembali digelar.

Pada tahun ini, pagelaran tersebut akan menghadirkan pertunjukan seni kolosal, megah, modern, dan menghibur persembahan iForte bersama BCA.

Pagelaran Sabang Merauke Hanya Indonesia yang Punya 2026 juga akan menampilkan keindahan serta keberagaman budaya Indonesia dari Sabang hingga Merauke.

Mengangkat kisah 'Hikayat Srikandi Nusantara', pertunjukan tersebut menyoroti perjuangan perempuan dalam cerita rakyat dari berbagai daerah di Indonesia, sekaligus membangkitkan rasa bangga dan nasionalisme.

Tema itu mengangkat kisah perempuan-perempuan dalam cerita rakyat Indonesia yang sarat nilai keteladanan, keberanian, dan kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat.

Nilai-nilai tersebut disampaikan melalui perpaduan tari, musik, dan teater dalam satu kesatuan pertunjukan

Demi menampilkan penampilan yang ciamik pagelaran Sabang Merauke 2026 melibatkan lebih dari 1700 total pelaku produksi, 15 penyanyi dan 1 grup band (Padi Reborn), 387 penari budaya dari berbagai daerah, 50 musisi tradisional, dan 119 paduan suara (gabungan dari Batavia Madrigal Singers, The Resonanz Children's Choir, dan Armonia Choir), serta 60 anggota Jakarta Concert Orchestra & 1 konduktor, Avip Priatna.

Pada pagelaran kali ini, tokoh Srikandi didampingi oleh Limbuk yang menjadi pusat perjalanan cerita bersama Petruk, Bagong, Zie dan Vanilla dalam menjelajahi berbagai hikayat perempuan Nusantara.