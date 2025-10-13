menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Pagi Berkelahi, Siang Juga, Siswa SMPN 1 Geyer Meninggal

Pagi Berkelahi, Siang Juga, Siswa SMPN 1 Geyer Meninggal

Pagi Berkelahi, Siang Juga, Siswa SMPN 1 Geyer Meninggal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto. Foto: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com - SEMARANG - Seorang siswa SMPN 1 Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, berinisial AB (12), meninggal dunia setelah diduga menjadi korban perundungan yang melibatkan dua teman sekelasnya.

Peristiwa tragis itu terjadi pada Sabtu (11/10) lalu.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto menjelaskan korban sempat terlibat perkelahian dengan dua siswa secara terpisah, sebelum akhirnya meninggal dunia.

Baca Juga:

“Pagi hari, korban berkelahi dengan satu anak, kemudian siangnya dengan anak yang lain. Setelah itu korban jatuh terlentang,” ujar Kombes Artanto saat dikonfirmasi, Senin (13/10) malam.

Seusai terjatuh, AB mengalami kejang-kejang dan segera dibawa ke Unit Kesehatan Sekolah (UKS).

Namun, kondisinya tak kunjung membaik, hingga akhirnya dirujuk ke rumah sakit.

Baca Juga:

“Korban sempat dibawa ke UKS lalu ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak tertolong,” kata Kombes Artanto.

Pihak kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk kepala sekolah, guru, serta dua pelajar yang diduga terlibat dalam perkelahian tersebut.

Kematian siswa SMP di Grobogan Diduga akibat perundungan. Kini Polda Jateng ikut turun tangan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI