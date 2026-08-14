Pagu Anggaran Sektor Pendidikan 2027 Rp 820,9 Triliun, Ada MBG di Dalamnya

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan pagu sektor pendidikan dalam rancangan APBN 2027 sebesar Rp 820,9 triliun.

Angka tersebut mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,9 persen dibandingkan dengan total pagu outlook anggaran tahun 2026 yang senilai Rp 720,8 triliun.

Purbaya menjelaskan penetapan dana tersebut telah merujuk pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai prioritas anggaran nasional.

"Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional," kata Purbaya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, di Jakarta Selatan, Jumat (14/8).

Secara teknis, anggaran tersebut dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 490,7 triliun dan transfer ke daerah sebanyak Rp 277,1 triliun.

Pemerintah juga menyertakan dana melalui jalur pembiayaan pendidikan senilai Rp 53,0 triliun dalam struktur anggaran tersebut.

Rencana pemanfaatan dana jumbo ini akan menyasar Program Indonesia Pintar bagi 22,1 juta siswa serta KIP Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa.

Salah satu fokus utama penggunaan anggaran yakni pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang menargetkan 60,6 juta penerima.