Paguyuban Tathya Dharaka Akpol 2005 Kirim Bantuan untuk Warga Sumatra Terdampak Bencana

jpnn.com, JAKARTA - Paguyuban Tathya Dharaka Akpol 2005 menunjukkan kepedulian sosial dengan mengirimkan ribuan paket sembako untuk warga terdampak bencana alam di wilayah Sumatera. Bantuan tersebut diberangkatkan melalui KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, pada Sabtu (29/11).

Paket bantuan yang berisi beras premium, minyak goreng, gula pasir, dan mie tersebut merupakan respons cepat para alumni.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Wahyu Hidayat yang hadir dalam prosesi pemberangkatan menyatakan, "Bantuan ini adalah wujud nyata kepedulian alumni Akpol 2005 kepada masyarakat Sumatera yang sedang tertimpa musibah. Kami pastikan pengiriman menggunakan KRI dr. Radjiman berjalan dengan aman hingga tiba di tujuan."

Wahyu menambahkan bahwa penyaluran di Sumatera akan dikawal oleh alumni Akpol 2005 yang bertugas di daerah.

"Sampai di Sumatra nanti, rekan-rekan alumni Akpol 2005 yang bertugas di sana akan langsung menyalurkan bantuan ini agar lebih tepat sasaran dan tepat waktu," ujarnya.

Konfirmasi juga datang dari Kapolres Tanjung Priok AKBP Dr. Martuasah Tobing, sebagai sesama alumni. Ia menegaskan bahwa bakti sosial ini adalah komitmen paguyuban.

"Bakti sosial ini merupakan bentuk solidaritas dan empati Paguyuban Tathya Dharaka Akpol 2005 kepada saudara-saudara kita yang sedang terdampak bencana alam. Ini sudah menjadi tradisi kami," kata Martuasah.

Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dan mempercepat pemulihan.