Pahlawan Irak Zidane Iqbal Kaget dengan Perubahan Timnas Indonesia

jpnn.com - Pahlawan kemenangan Irak Zidane Iqbal mengakui Timnas Indonesia merupakan kesebelasan yang sulit dikalahkan.

Mantan pemain Manchester United itu mencetak satu-satunya gol bagi Irak dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 1-0 di Stadion King Abdullah Sports City, Minggu (12/10/2025) dini hari WIB.

Selepas pertandingan, Iqbal menyebut Skuad Garuda menunjukkan perkembangan luar biasa dibanding pertemuan sebelumnya.

Pujian Zidane Iqbal untuk Indonesia

Pemain FC Utrecht tersebut tak segan memberikan pujian untuk Jay Idzes dan kawan-kawan.

Dia menilai Indonesia tampil jauh lebih tangguh, membuat Irak harus bekerja keras sepanjang pertandingan.

"Tentu saja ini pertandingan yang sulit. Kami sudah beberapa kali menghadapi Indonesia, dan saya bisa bilang kali ini mereka berbeda," kata Iqbal.

Gelandang muda kelahiran Manchester itu menilai bahwa Indonesia kini tampil lebih terorganisasi dan disiplin, terutama dalam menjaga ritme permainan.

Partai Krusial Arab Saudi vs Irak

Dengan kemenangan atas Indonesia, Irak kini menempel ketat Arab Saudi di klasemen sementara Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.