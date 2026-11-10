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Tulisan Kedua dari Tiga Tulisan: Pahlawan Tidak Pernah Pensiun

Pahlawan Masa Kini Tidak Angkat Senjata, Tetapi Angkat Kebenaran

Oleh: Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH - Anggota Komisi III DPR RI, Kepala Badan Bantuan Hukun dan Advokasi Rakyat PDI Perjuangan

Pahlawan Masa Kini Tidak Angkat Senjata, Tetapi Angkat Kebenaran
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Anggota Komisi III DPR RI, Kepala Badan Bantuan Hukun dan Advokasi Rakyat PDI Perjuangan Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com - Jika kita sepakat bahwa semangat kepahlawanan harus tetap hidup, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mewujudkannya?

Jawabannya harus dimulai dari lingkungan paling dekat, yaitu diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sebab, tidak masuk akal apabila seseorang berbicara lantang tentang nasionalisme, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak mampu mengendalikan kepentingannya sendiri.

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Kepahlawanan dimulai dari keberanian mengalahkan ego dan kepentingan pribadi.

Dari dalam diri sendiri, semangat kepahlawanan diwujudkan melalui integritas.

Seseorang harus berani jujur sekalipun tidak ada yang mengawasi, berani mengakui kesalahan meskipun dapat merugikan dirinya, dan berani menolak tindakan yang bertentangan dengan nurani sekalipun ada keuntungan yang ditawarkan.

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Seorang pelajar yang tidak menyontek, mahasiswa yang tidak melakukan plagiarisme, pegawai yang tidak memanipulasi laporan, pejabat yang tidak menyalahgunakan anggaran, dan pengusaha yang tidak menyuap untuk memperoleh proyek merupakan contoh sederhana kepahlawanan masa kini.

Jangan pernah menganggap perbuatan tersebut terlalu kecil untuk disebut sebagai perjuangan.

Jika kita sepakat bahwa semangat kepahlawanan harus tetap hidup, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mewujudkannya?

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