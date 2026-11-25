jpnn.com, JAKARTA - Setiap akhir semester, banyak guru di Indonesia menghabiskan malam-malamnya untuk menyusun rapor: menyalin nilai dari berbagai dokumen, menulis deskripsi satu per satu, lalu mencocokkannya dengan capaian kurikulum.

Menjelang Hari Guru Nasional yang bertema "Guru Hebat, Indonesia Kuat", Paideia Educational Solutions mengajak melihat rapor dari sudut lain.

Rapor bukan pekerjaan administrasi tersendiri, melainkan muara dari perencanaan dan penilaian yang baik sepanjang semester.

Hadir dan Melayani Guru

Hingga kini, Guru Kreator dipakai lebih dari 65.000 pengguna di 28 provinsi, dari PAUD sampai SMA, termasuk pesantren dan sekolah di Papua.

Platform ini dirancang agar mudah dipakai guru dengan perangkat yang ada di sekolah, dalam bahasa Indonesia, dan selalu disertai pelatihan serta pendampingan.

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Kini Guru Kreator juga mendukung Gerakan Nasional PAUD 1000 milik Majelis Pendidikan Kristen (MPK) di Indonesia.

Membangun Kebiasaan Merencanakan dan Menilai