PAIH Perkuat Hubungan Dagang Lewat Poland Shopping Day 2025 di Surabay

jpnn.com - Polish Investment and Trade Agency (PAIH) memperkenalkan dan mempromosikan produk Polandia di pasar Indonesia, melalui Poland Shopping Day 2025.

Bertempat di Hokky Citraland Surabaya, Sabtu (22/11), rangkaian acara Poland Festival 2025 ini mencakup pameran, program kuliner, roadshow edutech dan gaming, workshop kreatif, hingga kegiatan budaya.

Head of Office, Polish Investment and Trade Agency (PAIH) Jakarta Cezary Filipek mengatakan acara tersebut menghadirkan produk unggulan asal Polandia.

Baca Juga: KPK Periksa Project Manager WIKA Terkait Dugaan Korupsi Proyek KA Surabaya

Mulai makanan dan minuman, kebutuhan rumah tangga, hingga produk gaya hidup yang inovatif dan berkualitas tersedia di sana.

“Kami ingin memberikan kesempatan belanja terbaik bagi konsumen Indonesia, membuka peluang bisnis bagi para importir, distributor, dan retailer, sekaligus mempererat hubungan antara Polandia dan Indonesia,” ujar Cezary.

Pengunjung menikmati berbagai kegiatan, seperti product showcase, penampilan budaya, sesi food tasting, hingga promosi eksklusif yang memberikan pengalaman langsung mengenai kualitas dan kreativitas produk Polandia.

“Poland Shopping Day merupakan salah satu program unggulan dalam Poland Festival 2025, sebuah inisiatif multi kota yang menampilkan inovasi, budaya, dan industri Polandia di Indonesia,” jelasnya.

Selain di Kota Surabaya, Poland Shopping Day digelar di kota lainnya melalui jaringan retail modern Indonesia, di Jakarta dan Bali.