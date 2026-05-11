Paiton Energy Ajak Generasi Muda Dukung Transisi dan Ketahanan Energi

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah dorongan percepatan transisi energi nasional, PT. Paiton Energy mengajak generasi muda mengambil peran lebih besar dalam mendukung ketahanan energi Indonesia.

Salah satunya melalui penguasaan teknologi dan inovasi energi ramah lingkungan.

Ajakan itu disampaikan langsung Presiden Direktur Fazil Erwin Alfitri dan Chief Financial Officer Bayu Widyanto dalam dua forum ilmiah di Yogyakarta.

Baca Juga: Paiton Energy Kembali Raih Predikat Hijau di PROPER 2025

Dalam seminar National Electrical Power System Competition (NESCO) 2026 di Universitas Gadjah Mada, Fazil menilai generasi muda, khususnya mahasiswa, memiliki posisi penting dalam pengembangan energi hijau di Indonesia.

Menurut dia, transisi energi tidak hanya berbicara soal penggunaan energi baru terbarukan, tetapi juga menjaga keandalan sistem kelistrikan dan keterjangkauan tarif bagi masyarakat.

“Transisi energi nasional memerlukan pendekatan terintegrasi yang realistis dan berbasis keandalan,” ujar Fazil dalam seminar bertema “Pioneering Green Solutions: Advancing National Transition Through Renewable Energy”, Sabtu (9/5).

Baca Juga: Paiton Energy Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Situbondo dan Probolinggo

Dia menambahkan penguatan fondasi sistem kelistrikan nasional dalam satu dekade ke depan membutuhkan sinergi antara kebijakan, investasi, dan pengembangan teknologi ramah lingkungan guna mencapai target bauran energi jangka panjang.

Sementara itu, dalam Focus Group Discussion Mitra Industri di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Bayu Widyanto menekankan pentingnya kolaborasi kampus dan industri untuk menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan industri energi.