Paiton Energy Bantu UMKM Jadi Lebih Kompetitif

jpnn.com, JAKARTA - PT. Paiton Energy bersama PT. Paiton Operation & Maintenance Indonesia (POMI) terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Melalui program Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Fasilitasi Sertifikasi Halal, sebanyak 30 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan dipersiapkan naik kelas dan menembus pasar regional hingga nasional.

Kegiatan pelatihan digelar pada Kamis, 29 Januari 2026, di Recreation Hall Perumahan Karyawan (POH 1) PT POMI, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Peserta berasal dari berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman, kuliner, olahan pangan, hingga produk konsumsi harian yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

Program tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo sebagai mitra teknis.

Fokus utama pelatihan ialah memperkuat legalitas usaha, sekaligus meningkatkan daya saing produk UMKM agar lebih siap bersaing di pasar yang lebih luas.

Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan sosialisasi regulasi sertifikasi halal terbaru, pendampingan teknis pengisian dokumen, konsultasi langsung, serta fasilitasi percepatan perizinan.

Selain sertifikat halal, UMKM juga difasilitasi untuk melengkapi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).