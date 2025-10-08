Paiton Energy Gelar Operasi Katarak Gratis, Pulihkan Penglihatan Warga Probolinggo

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia, PT. Paiton Energy bersama PT. Paiton Operation & Maintenance Indonesia (POMI) kembali menggelar Operasi Katarak Gratis bagi warga kurang mampu di Probolinggo, Jawa Timur.

Program merupakan bagian dari inisiatif Paiton bErsiNERGY dan berlangsung selama dua pekan mulai 7 Oktober 2025.

Kegiatan itu menggandeng PT. Jawa Power dan RS Rizani, dengan target 100 pasien yang akan menjalani operasi secara bertahap, rata-rata 10 orang per hari.

“Penglihatan yang hilang akibat katarak bisa menurunkan, bahkan menghapus produktivitas seseorang. Oleh karena itu, kami ingin membantu masyarakat agar bisa kembali melihat dunia dan hidup lebih produktif,” kata Chief Financial Officer PT. Paiton Energy Bayu Anggoro Widyanto, dalam keterangannya, Rabu (8/10).

Sebelumnya, program serupa juga telah digelar pada Februari 2025 dan berhasil membantu lebih dari 100 pasien di Probolinggo dan Situbondo.

Wujud Nyata Kepedulian Sosial

Acara pembukaan di RS Rizani dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah dan para mitra perusahaan.

Dalam kesempatan itu, dilakukan pula penandatanganan Aksi Bersama Peduli Katarak Kabupaten Probolinggo 2025 sebagai bentuk komitmen bersama mengentaskan kebutaan akibat katarak.