menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Paiton Energy Memanfaatkan Eco Paving Block Untuk Pembangunan Infrastruktur Probolinggo

Paiton Energy Memanfaatkan Eco Paving Block Untuk Pembangunan Infrastruktur Probolinggo

Paiton Energy Memanfaatkan Eco Paving Block Untuk Pembangunan Infrastruktur Probolinggo
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT. Paiton Energy (PE) dan PT. Paiton Operation & Maintenance Indonesia (POMI) memanfaatkan eco paving block dalam mendukung pembangunan infrastruktur kawasan Festival 7 Ranu, Kabupaten Probolinggo. Foto: paitonenergy

jpnn.com, JAKARTA - PT. Paiton Energy (PE) dan PT. Paiton Operation & Maintenance Indonesia (POMI) memanfaatkan eco paving block dalam mendukung pembangunan infrastruktur kawasan Festival 7 Ranu, Kabupaten Probolinggo.

Eco paving block berasal dari pemanfaatan limbah Fly Ash and Bottom Ash (FABA).

Paiton Energy dan POMI telah mendistribusikan lebih dari 160.000 eco paving block FABA dari total kebutuhan 350.000, yang setara dengan luas 8.140 m².

Baca Juga:

Selain itu, material FABA sebagai alas atau dudukan paving sebesar 600 ton juga telah terdistribusikan.

Festival 7 Ranu akan berlangsung di Danau Ranu Segaran pada 7–16 November 2025.

Area penerima paving block FABA meliputi Desa Segaran, Desa Tlogoargo, Desa Andungsari, dan Desa Ranuagung.

Baca Juga:

FABA merupakan abu sisa pembakaran batu bara bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Limbah FABA kemudian diolah untuk dimanfaatkan menjadi berbagai bahan bangunan. Antara lain paving block, bata interlock, dan paving tahu.

PT. Paiton Energy dan PT. Paiton Operation & Maintenance Indonesia memanfaatkan eco paving block dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Probolinggo

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI