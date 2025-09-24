Paiton Energy Memanfaatkan Eco Paving Block Untuk Pembangunan Infrastruktur Probolinggo

jpnn.com, JAKARTA - PT. Paiton Energy (PE) dan PT. Paiton Operation & Maintenance Indonesia (POMI) memanfaatkan eco paving block dalam mendukung pembangunan infrastruktur kawasan Festival 7 Ranu, Kabupaten Probolinggo.

Eco paving block berasal dari pemanfaatan limbah Fly Ash and Bottom Ash (FABA).

Paiton Energy dan POMI telah mendistribusikan lebih dari 160.000 eco paving block FABA dari total kebutuhan 350.000, yang setara dengan luas 8.140 m².

Selain itu, material FABA sebagai alas atau dudukan paving sebesar 600 ton juga telah terdistribusikan.

Festival 7 Ranu akan berlangsung di Danau Ranu Segaran pada 7–16 November 2025.

Area penerima paving block FABA meliputi Desa Segaran, Desa Tlogoargo, Desa Andungsari, dan Desa Ranuagung.

FABA merupakan abu sisa pembakaran batu bara bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Limbah FABA kemudian diolah untuk dimanfaatkan menjadi berbagai bahan bangunan. Antara lain paving block, bata interlock, dan paving tahu.