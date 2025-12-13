Paiton Energy–POMI Tanam 2.500 Mangrove, Perkuat Ketahanan Pesisir Probolinggo

jpnn.com, JAKARTA - Upaya menjaga kelestarian lingkungan pesisir kembali dilakukan PT. Paiton Energy bersama PT. Paiton Operation & Maintenance Indonesia (POMI).

Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kedua entitas tersebut menanam 2.500 bibit mangrove di kawasan hilir muara Sungai Pantai, Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (11/12).

Kegiatan merupakan bagian dari Gerakan Hijau PMI–Paiton Energy, hasil kolaborasi Paiton Energy dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat dan PMI Kabupaten Probolinggo.

Program CSR digelar dengan pendekatan sinergi multipihak atau pentahelix, melibatkan sekitar 70 peserta dari lintas sektor.

Peserta kegiatan berasal dari PMI Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Kecamatan Dringu, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Cabang Dinas Kehutanan Jawa Timur di Lumajang, Pemerintah Desa Dringu, Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT), kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswa), relawan, hingga warga desa setempat.

Kawasan hilir muara Desa Dringu dipilih karena termasuk wilayah pesisir yang rentan abrasi dan degradasi ekosistem akibat berkurangnya tutupan mangrove.

Padahal, mangrove berperan penting sebagai benteng alami dari gelombang dan erosi, habitat biota laut, sekaligus penyerap karbon.

Head of External Relations PT Paiton Energy, Bambang Jiwantoro, mengatakan Gerakan Hijau merupakan aksi nyata perusahaan dalam menerapkan prinsip environmental, social, and governance (ESG).