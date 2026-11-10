Pajak Air Tanah Jadi Incaran Baru Pemprov Jabar

jpnn.com, BANDUNG - Pajak kendaraan bermotor (PKB) masih menjadi andalan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, demi mengejar target Rp19,02 triliun pada 2027, Pemprov mulai membidik sumber penerimaan lain yang potensinya dinilai masih bisa dioptimalkan.

Target tersebut merupakan bagian dari RAPBD 2027 yang disiapkan di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

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Sekda Jabar Herman Suryatman menyebut seluruh potensi pendapatan daerah akan digali untuk memperkuat kemandirian fiskal.

"Yang jelas pajak daerah kami optimalkan. Kan salah satu andalan yaitu PKB, ya," kata Herman di Bandung, Senin (9/11).

"Seluruh potensi pendapatan yang dimiliki Jawa Barat akan diidentifikasi dan dioptimalkan agar dapat memberikan kontribusi terhadap PAD. Semua potensi, akan dioptimalkan," ucapnya.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan target PAD yang telah direncanakan dalam RAPBD 2027 dapat tercapai.

Optimalisasi berbagai sumber pendapatan juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan.