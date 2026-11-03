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Pajak Digital Berlaku 9 November, Ekonom Ingatkan Risiko Daya Beli Masyarakat

Pajak Digital Berlaku 9 November, Ekonom Ingatkan Risiko Daya Beli Masyarakat
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Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Prof Martha Fani Cahyandito. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Rencana pemerintah memperluas pemungutan pajak ke sektor digital yang dijadwalkan mulai berlaku pada 9 November 2026 mendapat perhatian dari kalangan ekonom.

Pemerintah diminta mengkaji secara matang dampak kebijakan tersebut agar tidak makin membebani masyarakat dan menekan daya beli.

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Prof Martha Fani Cahyandito mengatakan penerapan pajak digital tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat serta efektivitas kebijakan tersebut dalam jangka panjang.

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"Mengenai pajak digital kami harus memahami terlebih dahulu kondisi ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Kita harus menunggu momen yang tepat," kata Fani saat ditemui di Kantor Bank Indonesia Jawa Barat, Selasa (13/11/2026).

Menurutnya, aktivitas industri digital, mulai dari media sosial, e-commerce, hingga layanan TV digital, memang memiliki potensi besar sebagai sumber penerimaan negara.

Terlebih, berbagai layanan tersebut kini telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat.

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Meski demikian, pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak untuk membahas dampak positif maupun negatif dari kebijakan tersebut. Jangan sampai, katanya, penerapan pajak digital justru memberikan tekanan tambahan bagi masyarakat yang kondisi ekonominya belum sepenuhnya pulih.

"Tentu ada kemungkinan dampaknya. DI satu sisi, pajak dapat meningkatkan pendapatan negara. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut juga dapat memengaruhi daya beli masyarakat," kata Fani.

Pajak digital mulai berlaku 9 November 2026, ISEI mengingatkan pemerintah agar mengkaji dampaknya terhadap daya beli masyarakat.

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