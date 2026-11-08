Pajak Warga Memperluas Ruang Pembangunan, Sekda Jateng Ajak Manfaatkan Program Cashback

jpnn.com - TANGERANG — Pendapatan yang bersumber dari masyarakat melalui pajak memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membiayai pembangunan sesuai kebutuhan warga.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) penting karena penggunaannya dapat lebih fleksibel dibandingkan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Menurut dia, pendapatan dari APBN telah memiliki peruntukan yang ditentukan, sehingga pemerintah daerah tidak leluasa mengalokasikannya untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat di lapangan.

Sementara itu, PAD memberikan ruang bagi Pemprov Jateng untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai program dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, Pemprov Jateng terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Langkah tersebut bukan semata untuk menambah penerimaan daerah, tetapi juga memperkuat kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

“PAD itulah yang memang bisa kami alokasikan lebih leluasa sesuai dengan program dan sesuai harapan dari masyarakat,” kata Sumarno seusai mengikuti Half Marthon PLN Electric Run 2026 di ICE BSD, Tangerang, Minggu (8/11).

Untuk membangun kesadaran tersebut, Pemprov Jateng melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Samsat telah menghadirkan berbagai kemudahan pelayanan. Pemprov Jateng juga memberikan sejumlah insentif, di antaranya diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang telah berjalan sejak Februari 2026.

Terbaru, Pemprov Jateng meluncurkan program cashback harian sebesar Rp50.000 bagi lima wajib pajak terpilih di setiap Samsat Induk kabupaten/kota. Program yang berlangsung mulai 5 November hingga 31 Desember 2026 itu diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor, baik tepat waktu maupun sebelum jatuh tempo.