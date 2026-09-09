Pajero Bersiap Punya Adik Kandung, Jimny dan RAV4 Harus Siaga
jpnn.com - Mitsubishi tampaknya tidak mau Pajero tampil sendirian di puncaknya, sebagai SUV tangguh yang siap melibas medan berat juga tampil gagah di jalan raya.
Pabrikan berlambang tiga berlian itu tengah menyiapkan keluarga baru Pajero yang jauh lebih mungil.
Kabar itu bukan sekadar rumor burung. Presiden dan COO Mitsubishi Motors, Keisuke Kishiura, secara terbuka memberi sinyal bahwa deretan lini Pajero bakal makin ramai.
Nantinya, akan ada dua anggota keluarga baru yang diposisikan persis di bawah Pajero terbaru dan Pajero Sport.
"Ke depannya, dengan Pajero generasi terbaru sebagai ujung tombak, kami akan memperluas keluarga Pajero dengan menghadirkan SUV berukuran kompak dan kecil," ujar Kishiura.
Langkah tersebut ibarat nostalgia yang dihidupkan kembali. Salah satu model yang diperlihatkan siluetnya mengarah pada wujud kei car—mobil perkotaan serba ringkas.
Jika ingatan kita ditarik ke belakang, ini adalah momentum kembalinya gairah era Pajero Mini.
Yang paling menarik, si kecil digadang-gadang bakal menjadi penantang serius bagi Suzuki Jimny yang selama ini melenggang mulus tanpa lawan sepadan.
Mitsubishi tengah menyiapkan keluarga baru Pajero yang jauh lebih mungil, diklaim penantang Jimny dan Rav4.
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