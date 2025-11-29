Pajero Sport Tabrak Truk Parkir, Sopir Meninggal di Tempat
jpnn.com - BANDUNG - Seorang remaja berinisial MRS (17 tahun) tewas setelah mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (29/11/2025).
Mobil Mitsubishi Pajero Sport yang dikemudikan MRS menabrak truk yang terpakir di lokasi kejadian.
“Kecelakaan tersebut mengakibatkan pengemudi kendaraan roda empat Pajero Sport meninggal dunia. Korban dibawa ke RSUD Cicalengka,” kata Kapolsek Cicalengka Kompol Ade Rahmat dalam keterangannya.
Dia mengatakan insiden terjadi saat mobil Pajero Sport bernomor polisi Z 1691 MM tersebut melaju dari arah Garut menuju Bandung dengan kecepatan tinggi.
Setiba di lokasi, kata dia, mobil tersebut menabrak bagian belakang truk tronton dengan nomor polisi B 9877 KYW yang tengah terparkir di tepi jalan di depan warung.
Akibat insiden itu, mobil berkelir putih yang dikendarai MRS terjepit di bagian belakang truk. MRS tewas di tempat kejadian.
Korban diketahui merupakan mahasiswa asal Gunung Dual, Karsamenak, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
Kasus ini sedang dalam penanganan lebih lanjut oleh Unit Gakkum Satlantas Polresta Bandung. (mcr27/jpnn)
