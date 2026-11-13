Pak Anton Sampai Meminta Maaf kepada PPPK dan PNS
jpnn.com - TIMIKA – Pembayaran gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, mengalami keterlambatan.
Kepala Dinas Pendidikan Mimika Antonius Welerubun mengatakan bahwa keterlambatan pembayaran dua bulan gaji guru PPPK, yakni Oktober dan November 2026, disebabkan karena adanya penambahan guru PPPK yang tidak terakomodasi pada perencanaan awal tahun pada anggaran 2025.
"Pada bulan Mei itu ada penambahan PPPK baru 12 orang, penambahan itu tentunya akan diikuti dengan komponen-komponen yang harus dibayarkan," ujarnya di Timika, Kamis (12/11).
Komponen pembayaran yang wajib dianggarkan dan harus dibayarkan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan fungsional, tunjangan beras, tunjangan khusus, hingga iuran jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
"Penambahan guru itu tentu membawa konsekuensi anggaran. Belum lagi ada perubahan status keluarga pegawai, misalnya yang sebelumnya belum menikah kemudian menikah sehingga hak tunjangan keluarganya harus diperhitungkan,” ujarnya.
Akumulasi dari semua kebutuhan tersebut menyebabkan kekurangan anggaran pembayaran gaji PPPK hingga Desember 2026 yang mencapai lebih dari Rp40 miliar.
Usulan penambahan anggaran melalui APBD Perubahan 2026 juga telah dilakukan agar seluruh hak pegawai dapat dibayarkan.
"Tidak mungkin guru PPPK yang lama kami bayarkan terus yang baru tidak bayarkan. Kami lengkapi semua kekurangan itu dan kami bayarkan. Dan saat ini dalam proses untuk membayar gaji PPPK," kata Antonius.
Pak Anton bilang masalah terjadi akibat penambahan guru PPPK yang tidak terakomodasi pada perencanaan awal.
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