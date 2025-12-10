Pak Bas Menyampaikan Progres Pembangunan IKN, Detail

jpnn.com - PENAJAM PASER UTARA – Berikut ini kabar terbaru progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan kantor lembaga tinggi negara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai rencana dan standar yang ditetapkan.

"Delapan kontrak kerja pembangunan IKN tahap dua untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif telah ditandatangani," ujar Basuki Hadimuljono ketika ditanya mengenai pembangunan IKN, di Sepaku, Penajam Paser Utara, Rabu (10/12).

Basuki mengatakan, dengan telah ditandatangani delapan kontrak kerja tersebut, menjadi langkah lanjut dalam memastikan pembangunan kawasan lembaga tinggi negara berjalan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan.

Diharapkan pembangunan IKN tahap dua memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di IKN serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

"Pembangunan IKN tahap dua harus lebih baik dari sebelumnya, dan pembangunan IKN menjadi contoh bagi dunia," kata Pak Bas, panggilan akrabnya.

Baca Juga: Ketua Komisi II DPR Singgung Soal Gibran bin Jokowi Ingin Berkantor di IKN pada 2026

"Kualitas seluruh tahap pembangunan, estetika dan keberlanjutan lingkungan sangat penting dan ditekankan dalam pembangunan IKN," ujarnya.

Delapan kontrak kerja tersebut, antara lain lima paket pekerjaan pembangunan bangunan gedung dan kawasan perkantoran legislatif, terdiri atas 16 gedung dibangun pada persil seluas 41,81 hektare.