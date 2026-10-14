Pak Berton Belum Bisa Memerinci Siapa Saja 14 Orang BNPB yang Kena OTT KPK

jpnn.com - JAKARTA - Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton SP Panjaitan memastikan pihaknya menghormati proses hukum yang bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pak Berton mengatakan hal itu menyikapi operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kantor BNPB, Jakarta, Selasa (13/10).

"BNPB menghormati kewenangan aparatur penegak hukum untuk menangani perkara ini sehingga kami harapkan ada pernyataan resmi dari KPK," kata Berton, Rabu (14/10).

Terkait substansi kasus yang berkaitan dengan OTT tersebut, Berton mengaku belum bisa berbicara banyak soal itu.

Dia juga tidak bisa menjelaskan secara terperinci soal 14 orang yang ditangkap KPK dalam OTT tersebut.

"Kami belum mendapatkan nama-nama yang menjadi (kena) OTT tersebut," kata Berton.

KPK menangkap 14 orang dalam OTT di lingkungan BNPB, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian.

"Dalam peristiwa ini, tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (13/10). (antara/jpnn)