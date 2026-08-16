menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Pak Gatot dan Zulkifli Merasa Terhormat Diundang Upacara HUT RI di Istana

Pak Gatot dan Zulkifli Merasa Terhormat Diundang Upacara HUT RI di Istana

Pak Gatot dan Zulkifli Merasa Terhormat Diundang Upacara HUT RI di Istana
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sejumlah pengemudi ojek pangkalan di Stasiun Juanda mendapat undangan Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Kepresidenan. (ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden)

jpnn.com - Pengemudi ojek pangkalan, penjaga kedai kopi, hingga petugas pemadam kebakaran mendapat undangan menghadiri upacara peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta.

Pengemudi ojek pangkalan Zulkifli, merasa bersyukur mendapat undangan menghadiri HUT RI di Istana.

"Saya bersyukur sekali dapat undangan untuk menghadiri HUT RI yang ke-81 di Istana. Terima kasih buat Bapak Presiden," kata dia dikutip dari siaran BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Minggu (16/8/2026).

Baca Juga:

Zulkifli sudah 25 tahun menjadi pengemudi ojek pangkalan di kawasan Stasiun Juanda, Jakarta Pusat.

Sehari-hari, dia mengantar penumpang ke berbagai tujuan di sekitar Jakarta dan terbiasa melihat aktivitas di kawasan Istana dari tempatnya bekerja.

Undangan tersebut menjadi kesempatan bagi Zulkifli untuk memasuki kawasan Istana Merdeka sebagai tamu dalam peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI.

Baca Juga:

Dia menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang telah mengundang pengemudi ojek pangkalan untuk mengikuti perayaan kemerdekaan.

Rasa syukur juga disampaikan Mulyadi yang sekitar 28 tahun menjadi pengemudi ojek pangkalan di kawasan Stasiun Juanda. Dia mendapat kesempatan menghadiri upacara kenegaraan di Istana untuk pertama kalinya.

Pengemudi ojek pangkalan, penjaga kedai kopi, hingga petugas pemadam kebakaran mendapat undangan menghadiri upacara peringatan HUT RI di Istana.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI