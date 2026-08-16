Pak Gatot dan Zulkifli Merasa Terhormat Diundang Upacara HUT RI di Istana

jpnn.com - Pengemudi ojek pangkalan, penjaga kedai kopi, hingga petugas pemadam kebakaran mendapat undangan menghadiri upacara peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta.

Pengemudi ojek pangkalan Zulkifli, merasa bersyukur mendapat undangan menghadiri HUT RI di Istana.

"Saya bersyukur sekali dapat undangan untuk menghadiri HUT RI yang ke-81 di Istana. Terima kasih buat Bapak Presiden," kata dia dikutip dari siaran BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Minggu (16/8/2026).

Zulkifli sudah 25 tahun menjadi pengemudi ojek pangkalan di kawasan Stasiun Juanda, Jakarta Pusat.

Sehari-hari, dia mengantar penumpang ke berbagai tujuan di sekitar Jakarta dan terbiasa melihat aktivitas di kawasan Istana dari tempatnya bekerja.

Undangan tersebut menjadi kesempatan bagi Zulkifli untuk memasuki kawasan Istana Merdeka sebagai tamu dalam peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI.

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Dia menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang telah mengundang pengemudi ojek pangkalan untuk mengikuti perayaan kemerdekaan.

Rasa syukur juga disampaikan Mulyadi yang sekitar 28 tahun menjadi pengemudi ojek pangkalan di kawasan Stasiun Juanda. Dia mendapat kesempatan menghadiri upacara kenegaraan di Istana untuk pertama kalinya.