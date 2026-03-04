Pak Heru Memastikan Sudah Anggarkan THR PPPK Paruh Waktu, Alhamdulillah

jpnn.com - TANGSEL – Para PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel), Provinsi Banten, akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR).

Pemkot Tangsel sudah menganggarkan dana Rp108 miliar untuk pembayaran THR ASN 2026.

Diketahui, ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW) yang bersifat sementara sebelum diangkat menjadi pegawai penuh waktu tanpa tes lagi.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Tangsel Heru Agus Santoso mengatakan pengalokasian anggaran THR tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar Rp102 miliar.

"Diperkirakan Rp108 miliar untuk 22.000 pegawai lebih. Untuk semua pegawai, baik ASN termasuk PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) paruh waktu dan penuh waktu," katanya di Tangerang, Selasa (3/3).

Terkait besaran THR yang akan diterima masing-masing pegawai, pihaknya masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum nominal pencairan hingga pemberian.

"Kami masih nunggu PP-nya. Artinya pencairan dana tersebut masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat," kata Heru Agus Santoso.

Pada Selasa kemarin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran THR bagi ASN tahun ini naik 10 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp49 triliun.