Pak Ketua Sudah Memikirkan Laga Timnas Indonesia Vs Vietnam
jpnn.com - BOGOR - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai kemenangan 5-1 Timnas Indonesia dari Kamboja pada laga Grup A ASEAN Championship 2026 (Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026) di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin (27/7) malam WIB, belum bisa menjadi tolok ukur kualitas permainan.
"Pertandingan awal saya rasa cukup baik, tetapi pertandingan melawan Vietnam nanti yang bisa menjadi kunci. Bagaimana tim di AFF ini melihat leveling-nya," kata Erick.
"Bukan berarti menganggap remeh pertandingan berikutnya, Timor Leste dan juga dengan Singapura. Namun, ya, hari ini, saya rasa buat pertandingan pertama, baik," imbuhnya.
Lima gol kemenangan Indonesia dicetak oleh tiga pemain.
Debutan Mitchell Baker mencetak tiga gol.
Sandy Walsh dan Jens Raven mencetak dua gol lainnya.
Bagi Raven, ini gol pertamanya untuk tim senior setelah beberapa kali memperkuat tim nasional kelompok umur.
"Namun, apa yang disajikan secara taktikal dari Coach John, saya rasa masih sangat positif, ya," kata Erick.
Singapura dan Vietnam masih berada di atas Timnas Indonesia di klasemen Grup A ASEAN Championship 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Baru Dua Pekan Jadi WNI, Mitchell Baker Langsung Meledak Bersama Timnas Indonesia
- Debut Manis Mitchell Baker Bersama Timnas Indonesia Langsung Tuai Decak Kagum
- Kamboja Bawa Pulang Pelajaran Berharga seusai Dibantai Timnas Indonesia
- Timnas Indonesia vs Kamboja, Mestinya Bukan Hanya Lima
- Klasemen Piala AFF 2026: Timnas Indonesia Tempel Vietnam, Singapura Masih Berkuasa
- Timnas Indonesia Menang atas Kamboja, John Herdman Terang-terangan Mengaku Kecewa