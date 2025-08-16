Pak Kumis Mencetak Gol, Persija Jakarta Membantai Persis Solo

jpnn.com - SOLO - Persija Jakarta menghancurkan Persis Solo pada pekan kedua BRI Super League, Sabtu (16/8) malam WIB.

Si Macan Kemayoran mengamuk di kandang Persis, Stadion Manahan, membawa pulang tiga gol ke Jakarta.

Sama seperti di pekan pertama saat menang 4-0 dari Persita Tangerang, Persija juga clean sheet di pekan kedua.

Gol pertama tim kesayangan Jakmania itu dicetak Pak Kumis Gustavo Franca pada menit 45+2. Seusai mencetak gol, pemain bernomor 10 itu memainkan 'kumis Pak Raden' miliknya.

Persija mendapat gol kedua dari kaki Maxwell di menit ke-62.

Persis Solo sempat bersukacita setelah Althaf Indie mencetak gol pada menit ke-87. Skor sempat menjadi 1-2.