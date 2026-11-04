Pak Medy Menyebut Jumlah PPPK Paruh Waktu Berkinerja Buruk, Selesai

jpnn.com - BENGKULU - Pemerintah Kota Bengkulu tidak memperpanjang kontrak enam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Keputusan diambil setelah hasil evaluasi kinerja PPPK paruh waktu menunjukkan mereka memiliki tingkat kedisiplinan dan kinerja yang rendah.

“Untuk PPPK paruh waktu, kami melakukan evaluasi setiap tahun. Dari hasil evaluasi tersebut, ada beberapa kontrak yang tidak diperpanjang dan ada juga pegawai yang memilih tidak melanjutkan kontraknya,” kata Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Medy Pebriansyah di Bengkulu, Selasa (3/11).

Medy menjelaskan enam PPPK paruh waktu tersebut tidak diperpanjang kontraknya karena dinilai kurang disiplin dan tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Dia mengatakan perpanjangan kontrak kerja PPPK paruh waktu dilakukan setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilaporkan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar pemerintah daerah untuk menentukan apakah kontrak pegawai dapat diperpanjang atau tidak.

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Menurut Medy, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala guna memastikan setiap pegawai menjalankan tugas sesuai tanggung jawab, target kerja, dan standar yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi menegaskan akan memutus kontrak PPPK yang terbukti melanggar ketentuan kedisiplinan, seperti tidak masuk kerja dan mengabaikan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).