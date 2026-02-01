Pak Purbaya, Sebaiknya Penyaluran KUR Diperluas Lewat Koperasi Desa Merah Putih

jpnn.com - Ketua Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Ongkaw Dua, Minahasa Selatan, Susan Lydia Lumi menyampaikan usulan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diperluas.

Menurut Susan, penyaluran KUR bisa melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah memenuhi kesiapan kelembagaan, struktur organisasi, serta sistem manajemen usaha, dan telah diverifikasi oleh Kementerian Koperasi Republik Indonesia (Kemenkop RI).

"Pelibatan KDKMP strategis, karena koperasi berada langsung pada unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat, yaitu desa dan kelurahan, sehingga memiliki kapasitas aksesibilitas yang tinggi terhadap pelaku usaha mikro dan kecil," kata Susan melalui keterangan tertulis, Minggu (1/2/2026).

Dia menuturkan bahwa pengurus koperasi yang berasal dari komunitas setempat juga memiliki pemahaman faktual terhadap profil usaha, kebutuhan permodalan, serta kelayakan usaha yang sedang berjalan, baik yang dikelola oleh kepala keluarga maupun kelompok usaha produktif.

Dalam aspek tata kelola, kata Susan, KDKMP menyatakan kesiapan penuh untuk mematuhi seluruh ketentuan, persyaratan administratif, mekanisme penyaluran, serta standar pengawasan KUR sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Selain itu, KDKMP juga siap diintegrasikan dalam program digitalisasi penyaluran KUR, sehingga data penyaluran, kinerja pembiayaan, dan tingkat kepatuhan dapat dipantau secara berkelanjutan dan real time oleh Kementerian Keuangan yang kini dipimpin Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurut Susan, perluasan penyaluran KUR melalui KDKMP diharapkan dapat memperkuat pembiayaan usaha berbasis komunitas di desa dan kelurahan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas fiskal, serta efektivitas kebijakan pembiayaan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

"Usulan ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan penyempurnaan kebijakan penyaluran KUR ke depan," kata Susan yang memelopori 100% KK di desanya menjadi anggota KDMP itu.(fat/jpnn)