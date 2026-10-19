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Pak RW Mengira Pabrik Obat Keras di Bizpark Bandung Jualan Makanan Kucing

Pak RW Mengira Pabrik Obat Keras di Bizpark Bandung Jualan Makanan Kucing
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Kapolda Jawa Barat Irjen Hengki didampingi Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi dan Kasat Narkoba Kompol Oliestha Ageng Wicaksana seusai menggerebek pabrik obat keras ilegal di kawasan pergudangan Bizpark, Jalan Raya Kopo, Kota Bandung, Minggu (18/10/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Polrestabes Bandung membongkar pabrik pembuatan obat keras jenis Hezymer dan Tramadol di sebuah kawasan pergudangan Bizpark, Jalan Raya Kopo, Minggu (18/10/2026) malam.

Total ada tiga bangunan gudang yang digerebek polisi, dalam operasi yang dipimpin langsung Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi dan Kasat Narkoba Kompol Oliestha Ageng Wicaksana.

Pabrik obat keras itu berkamuflase di tengah-tengah bangunan yang dijadikan gudang oleh beberapa perusahaan. Dalam pengungkapan, polisi menemukan peralatan mesin cetak yang mampu memproduksi hampir delapan juta butir pil.

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Tempat ini juga diduga sebagai pabrik obat keras berskala besar di Jawa Barat, sebab peredarannya yang sudah lintas provinsi.

Asep Kardiman (42 tahun) selaku ketua RW, mengaku tidak tahu mengenai adanya aktivitas pembuatan obat-obatan keras atau psikotropika di gudang tersebut.

Dia pun cukup terkejut karena sepengetahuannya gudang tersebut memproduksi makanan kucing bukan obat terlarang seperti yang diungkap polisi.

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"Jualan parab (makanan) kucing. Terus itu kan baru satu bulan (beroperasinya)," kata Asep saat ditemui di lokasi, Senin (19/10).

Ia menuturkan, selama beroperasi hampir 30 hari, dia tak melihat ada gerak-gerik mencurigakan dari gudang tersebut. Sehari-harinya pun ada pekerja yang tidur di gudang itu.

Ketua RW di Bandung kaget setelah polisi membongkar pabrik obat keras yang selama ini dikira memproduksi makanan kucing.

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