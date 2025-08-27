menu
JPNN.com » Daerah » Pak Ujang Tewas Gantung Diri, Polisi Beri Penjelasan Begini

Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara pria gantung diri di Kampung Bojongmenteng, Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Cianjur, Jawa Barat, Selasa (26/8/2025). ANTARA/Ahmad Fikri.

jpnn.com - Penyidik Polres Cianjur, Jawa Barat menyatakan laki-laki bernama Ujang (62) tewas murni akibat bunuh diri.

Pak Ujang ditemukan tergantung dengan tali plastik di langit-langit rumahnya di Kampung Bojongmenteng, Desa Metengsari, Kecamatan Cikalongkulon.

Kapolsek Cikalongkulon AKP Arip Timtim Firmanto mengatakan korban diduga mengakhiri hidup lantaran putus asa dengan penyakit menahun yang diderita.

"Korban pertama kali ditemukan kerabatnya yang curiga karena sejak pagi tidak melihatnya keluar rumah, sehingga pihak keluarga dibantu warga mendobrak pintu rumah," ujar Arip, Selasa (26/8/2025).

Ketika pintu terbuka, warga mendapati tubuh korban tergantung dengan leher terjerat tali plastik warna oranye yang diikatkan ke langit-langit rumah.

Warga langsung melaporkan hal tersebut ke pihak desa dilanjutkan ke Polsek Cikalongkulon.

Petugas langsung di kirim ke lokasi bersama petugas medis dari Puskesmas Cikalongkulon guna melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Setelah dilakukan pemeriksaan luar pada tubuh korban dinyatakan Ujang tewas bunuh diri.

