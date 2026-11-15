Pak Wali Punya Target soal Kesejahteraan Guru PPPK dan PPPK Paruh Waktu, PNS Juga

jpnn.com - SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menargetkan seluruh guru PNS, PPPK penuh waktu, dan PPPK paruh waktu yang ada di lingkup pemda setempat sudah punya sertifikasi pendidik (serdik) paling lambat pada 2027.

Eri Cahyadi mengatakan hal tersebut saat Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 PGRI sekaligus Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026, di Balai Kota Surabaya, Sabtu (14/11).

"Apalah arti kalau kita ada kegiatan yang banyak, tetapi ada guru yang belum tersertifikasi. Jadi, semua guru yang saya ingin dari PPPK Penuh Waktu, PPPK Paruh Waktu, dan guru PNS di 2027 tidak ada yang belum tersertifikasi, semuanya sudah harus tersertifikasi,” kata Eri Cahyadi.

Diketahui, guru PNS yang sudah mengantongi serdik mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bulanan sebesar 1 kali gaji pokok. Begitu pun guru PPPK penuh waktu.

Adapun guru PPPK paruh waktu mendapatkan TPG Rp2 juta, sama dengan guru non-ASN yang sudah punya serdik.

Eri meminta Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan legislatif mengawal penganggaran agar tidak ada lagi guru PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, maupun PPPK paruh waktu yang belum mengantongi sertifikat pendidik.

Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya kualitas infrastruktur dan kebersihan lingkungan sekolah.

Eri memastikan Pemkot Surabaya telah menyiapkan alokasi anggaran pada 2027 untuk melakukan perbaikan fasilitas sekolah negeri, terutama renovasi toilet agar siswa merasa nyaman.