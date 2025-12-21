Pakai Baju Karya Nabila Misha, Kris Dayanti Tampil Memukau di GADIS Sampul 2025
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Kris Dayanti tampil memukau dalam Malam Puncak Final GADIS Sampul 2025 pada Sabtu (20/12).
Malam itu, perempuan yang karib disapa KD tampil dengan gaun bernuansa merah muda dan aksen emas yang dirancang khusus oleh desainer muda, Nabila Shafia Misha.
Di usianya yang masih remaja, Nabila dipercaya menangani seluruh busana yang dikenakan 20 finalis di panggung utama, sebuah pencapaian yang terbilang langka di industri fashion.
Kris Dayanti mengaku bangga bisa mengenakan busana yang dirancang oleh Nabila.
Menurutnya, gadis berusia 15 tahun ini punya bakat terpendam dan peluang besar untuk menjadi perancang busana yang luar biasa.
"Alhamdulillah mudah-mudahan ini peluang yang besar untuk Nabila karena ini acara event nasional dan acara dengan simbol yang luar biasa sebagai anak muda perempuan yang berani untuk berkembang," kata Kris Dayanti.
Istri Raul Lemos itu menjelaskan dirinya sempat berdiskusi terkait baju bersama ibu dari Nabila yakni Dokter Devya.
Bersama putrinya, Amora Lemos, KD tampil begitu memukau di panggung Final GADIS Sampul 2025.
