Pakai Baterai CATL, MG4 530 Smart Edition Mampu Menempuh 530 Km, Langsung Cuan

jpnn.com - Langkah kecil, efek besar. Itulah yang terjadi pada MG4 530 Smart Edition di Tiongkok.

Hatchback listrik itu beralih menggunakan baterai besutan raksasa teknologi energi, CATL — dan hasilnya penjualan langsung tancap gas.

Keputusan itu awalnya bukan bagian dari strategi besar. MG sebenarnya berencana memakai baterai dari Ruipu Lanjun, tetapu terbentur kapasitas produksi yang terbatas.

Demi menjaga target pengiriman Oktober, MG akhirnya menggandeng CATL sebagai pemasok eksklusif untuk varian 530 Smart Edition.

“Penyesuaian ini penting agar pengiriman tetap berjalan sesuai rencana,” ungkap General Manager MG Chen Cui.

Keputusan itu ternyata jadi titik balik yang menarik perhatian industri otomotif.

CATL dikenal punya teknologi baterai yang andal dan aman — faktor yang meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap performa mobil listrik MG.

MG4 sendiri diluncurkan di ajang Chengdu Auto Show 2025.