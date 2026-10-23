Pakai Jalan Pintas, Honda Masuk ke Pasar Pikap Kabin Ganda ASEAN Lewat Triton

jpnn.com - Pasar pikap kabin ganda di Asia Tenggara mulai diincar Honda untuk digarap dalam beberapa tahun ke depan.

Honda akan mengambil jalan pintas dengan memanfaatkan kemitraannya bersama Mitsubishi.

Nota kesepahaman telah ditandatangani, yang mana pikap kabin ganda Honda akan mengambil basis dari Mitsubishi Triton.

Kerja sama tersebut menjadi momen bersejarah. Untuk pertama kalinya, Honda dan Mitsubishi berkolaborasi secara langsung dalam pengembangan produk—lanjutan dari wacana sinergi besar yang sebelumnya juga melibatkan Nissan.

Bagi Honda, masuk ke segmen pikap ASEAN tanpa harus merancang platform dari nol adalah strategi masuk akal.

“Melalui kolaborasi ini, Honda akan menambahkan model truk pikap ke jajaran produknya, terutama di pasar ASEAN, di mana saat ini Honda belum menawarkan model truk pikap, sehingga memungkinkan Honda untuk meningkatkan jajaran produknya dengan cepat dan efisien di pasar tersebut,” kata Honda dalam keterangannya.

Mengembangkan kendaraan niaga tangguh butuh biaya dan waktu riset yang tak sedikit.

Lewat basis Triton yang sudah teruji di medan ekstrem, Honda bisa langsung menyodorkan penantang serius bagi Toyota HiLux, Ford Ranger, hingga Isuzu D-Max.