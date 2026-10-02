Pakai Kostum Damkar 10 Kg, Ananta Rispo Ungkap Tantangan Syuting GJLS: Berapi-Api

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Ananta Rispo mengungkap tantangan yang dihadapinya saat menjalani proses syuting film GJLS: Berapi-Api.

Dalam film garapan Monty Tiwa tersebut, dia harus memerankan karakter yang bercita-cita menjadi petugas pemadam kebakaran.

Tidak hanya mendalami karakter, Rispo juga harus mengenakan perlengkapan pemadam kebakaran selama menjalani sejumlah adegan.

Dia mengatakan perlengkapan tersebut memiliki bobot yang cukup berat sehingga menjadi salah satu tantangan selama proses syuting.

“Yang paling menantang itu pakai baju pemadam kebakaran yang aslinya, hampir 10 kilogram, ditambah helm, tabung dan sangat menguras tenaga,” kata Rispo saat konferensi pers film GJLS: Berapi-Api di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis (1/10).

Tantangan yang dihadapi pemain film GJLS: Berapi-Api itu tidak berhenti pada penggunaan perlengkapan pemadam kebakaran.

Rispo juga harus menjalani adegan yang melibatkan api sungguhan sehingga kondisi di lokasi syuting terasa semakin berat.

“Terus kami juga ada api yang benar-benar api, jadi emang panas banget gitu. Jadi respect buat seluruh pemadam kebakaran,” ujarnya.