Pakai Lagu Bengawan Solo, Rucika Hadirkan Kampanye Di Mana Air Mengalir Sampai Jauh

jpnn.com, JAKARTA - Rucika menghadirkan strategi komunikasi baru di tengah persaingan industri bahan bangunan yang semakin ketat.

Tidak hanya menekankan keunggulan produk, tetapi juga membangun hubungan emosional yang lebih kuat dengan masyarakat Indonesia.

Melalui campaign terbaru pada 2026, Rucika kembali menguatkan tagline 'Di mana Air Mengalir Sampai Jauh' dengan menggunakan lisensi resmi lagu legendaris 'Bengawan Solo' karya Gesang.

Kampanye ini menjadi bagian dari upaya Rucika memperkuat legacy yang telah dibangun selama puluhan tahun, sekaligus menegaskan peran perusahaan dalam mendukung kehidupan masyarakat melalui sistem perpipaan dan perairan.

Corporate Brand Management Rucika, Muhammad Safiq, mengatakan pemanfaatan aset tagline dan lagu Bengawan Solo menjadi strategi untuk menghadirkan pesan yang lebih dekat dan relevan dengan masyarakat.

“Strategi komunikasi Rucika di tahun ini ingin memperkuat legacy yang telah menjadi bagian dari perjalanan brand Rucika. Kami ingin menunjukkan bahwa dampak Rucika sesungguhnya hadir melalui sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu memastikan air dan kehidupan terus mengalir bersama Rucika. Kami hadir untuk menyambung kebaikan dalam mendukung keseharian masyarakat Indonesia,” ungkap Safiq dalam keterangan resmi.

Pesan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam konsep kreatif yang menghubungkan air dengan berbagai sisi kehidupan masyarakat.

Aransemen ulang lagu Bengawan Solo dihadirkan dengan menampilkan berbagai lapisan masyarakat, profesi, serta aktivitas kehidupan. Seluruhnya dihubungkan oleh satu elemen yang sama, yaitu air.