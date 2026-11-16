Pakai Masker dan Kursi Roda, YTR Korban Penyiksaan Sadis Hadir di Sidang Taufik Hidayat

jpnn.com, BANDUNG - YTR, korban penyekapan dan penganiayaan sadis dengan terdakwa Taufik Hidayat, datang menghadiri panggilan jaksa penuntut umum (JPU).

Kehadiran YTR di Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai saksi korban dalam kasus penganiayaan yang menimpa dirinya.

Pantauan JPNN di lokasi, YTR tiba di PN Bale Bandung pada Senin (16/11/2026) sekitar pukul 12.40 WIB.

Dia didampingi tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta tim Hukum Jabar Istimewa.

YTR yang duduk di kursi roda, tampak mengenakan jaket hoodie berwarna hijau army, dengan kacamata hitam dan area kepala yang tertutup hoodie.

Dia bersama tim pendamping hukumnya, masuk ke ruang sidang Kusumah Atmadja tepat pukul 13.14 WIB.

Saat ditanya oleh tim Hukum Jabar Istimewa, YTR mengaku siap memberikan keterangan kepada hakim.

Keterangannya nanti diharapkan bisa memberikan hukuman yang setimpal buat terdakwa Taufik Hidayat.