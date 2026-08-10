menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Pakai Mobil Dinas PLN, HN dan AA Curi 600 Meter Kabel Listrik di Muba

Pakai Mobil Dinas PLN, HN dan AA Curi 600 Meter Kabel Listrik di Muba

Pakai Mobil Dinas PLN, HN dan AA Curi 600 Meter Kabel Listrik di Muba
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dua pelaku beserta barang bukti saat diamankan di Polsek Babat Supat. Foto: dokumen polisi

jpnn.com, MUSI BANYUASIN - Aksi dua pria yang diduga mencuri kabel listrik milik PT. Musi Banyuasin Electric Power (MEP) di Desa Tenggulang Jaya, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, digagalkan warga.

Kedua pria tersebut masing-masing berinisial HN (34) dan AA (33).

Mereka diamankan setelah diduga melakukan pencurian kabel listrik pada Selasa (4/8/2026) sekitar pukul 02.30 WIB di pinggir jalan Dusun II, Desa Tenggulang Jaya.

Baca Juga:

Dalam menjalankan aksinya, kedua terduga pelaku diduga menggunakan satu unit mobil dinas PLN.

Kendaraan tersebut digunakan untuk memberikan kesan seolah-olah keduanya, sedang menjalankan tugas sebagai petugas perusahaan listrik.

Kedua pelaku memotong kabel listrik milik PT. MEP dengan total panjang sekitar 600 meter.

Baca Juga:

Aktivitas mencurigakan itu kemudian diketahui warga yang berada di sekitar lokasi.

Warga selanjutnya mengamankan kedua pria tersebut sebelum melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian.

Dua pria diduga curi 600 meter kabel listrik di Musi Banyuasin, dalam menjalankan aksi tersebut keduanya menyamar sebagai petugas PLN.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI