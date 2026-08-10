Pakai Mobil Dinas PLN, HN dan AA Curi 600 Meter Kabel Listrik di Muba

jpnn.com, MUSI BANYUASIN - Aksi dua pria yang diduga mencuri kabel listrik milik PT. Musi Banyuasin Electric Power (MEP) di Desa Tenggulang Jaya, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, digagalkan warga.

Kedua pria tersebut masing-masing berinisial HN (34) dan AA (33).

Mereka diamankan setelah diduga melakukan pencurian kabel listrik pada Selasa (4/8/2026) sekitar pukul 02.30 WIB di pinggir jalan Dusun II, Desa Tenggulang Jaya.

Dalam menjalankan aksinya, kedua terduga pelaku diduga menggunakan satu unit mobil dinas PLN.

Kendaraan tersebut digunakan untuk memberikan kesan seolah-olah keduanya, sedang menjalankan tugas sebagai petugas perusahaan listrik.

Kedua pelaku memotong kabel listrik milik PT. MEP dengan total panjang sekitar 600 meter.

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Aktivitas mencurigakan itu kemudian diketahui warga yang berada di sekitar lokasi.

Warga selanjutnya mengamankan kedua pria tersebut sebelum melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian.