Pakai Motor Listrik Ojol Bisa Hemat Rp 61 Ribu Per Hari

jpnn.com, JAKARTA - Selain ramah lingkungan, ternyata menggunakan motor listrik bagi para pengemudi ojek online bisa lebih hemat biaya.

National Project Manager Enhancing Readiness for the Transition to Electric Vehicles in Indonesia (ENTREV) Eko Adji Buwono menjelaskan dengan menggunakan motor listrik pengendara bisa lebih hemat 81 persen.

Sebab, untuk energi yang dibutuhkan untuk motor listrik sekitar Rp 70 ribu per hari. Belum lagi biaya maintenance yang jika diambil rerata per hari Rp 5 ribu per hari.

Menggunakan motor listrik, total energi dan maintenance dari motor listrik hanya Rp 21 ribu per hari.

"Artinya, ada efisiensi yang cukup signifikan bagi pengendara motor listrik karena biaya operasional per hari hanya Rp 61 ribu sedangkan motor biasa membutuhkan Rp 75 ribu per hari," kata Eko.

Apalagi saat ini mulai menjamur pihak swasta yang menawarkan penyewaan baterai. Seperti kerjasama yang dilakukan oleh Gotion Indonesia dengan ECGO. Selain lebih hemat dan efisien, masyarakat juga bisa lebih bisa menjangkau harga kendaraan listrik.

"Karakteristik sewa menyewa atau subscription sumber daya (baterai) di BEV (Battery Electric Vehicle) ini yang tidak terdapat dalam ICE (Internal Combustion Engine), dan ini bisa menjadi keunggulan yang unik yang bisa membuat pemilik kendaraan ICE beralih ke BEV," kata Eko.

ECGO mencatat dari 120 juta sepeda motor di Indonesia, 12 juta digunakan untuk kebutuhan logistik, ojol, pengiriman makan dan layanan kurir.